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Denize girme yasağının olmadığı Şile Sahillerinde yoğunluk yok

Denize girme yasağının olmadığı Şile Sahillerinin yoğun olmadığı görüldü. Şile Kaymakamlığı 8 Ağustos ile önceki haftalarda gün boyu ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Yasağın olmadığı bugün ise Şile’de bulunan Uzunkum Plajı'nın yoğun olmadığı görüldü. Sahilde bulunan cankurtaranlar anons yaparak, kurallara uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ağustos 2021 Pazar 17:37
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Denize girme yasağının olmadığı Şile Sahillerinde yoğunluk yok

İSTANBUL

"YASAKLAR SEZONUN ERKEN BİTMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Şile Turizm Derneği Başkanı Emre Budur, yasakların turizmi etkilediğini belirterek, "Dün itibariyle bütün yasaklarımız kalktı. Tabi yasakların verdiği bir etki var. Bu durum sezonun biraz daha erken bitmesine neden oluyor. Ama bundan sonraki süreçte havaların iyi olmasıyla, bunu çok çabuk atlatacağımıza inanıyorum. Güvenlik önlemleri alarak, sezonumuzu değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte plaja gelen Nurcan Dilbay, "Vallahi çok mutluyuz. Burası bizim hafta sonları kaçış yerimiz. Herhangi bir problem de yaşamıyoruz. Bugün gayet iyi ve çocuklar için de son derece eğlenceli aslında" dedi.

"BURASI KARADENİZ OLDUĞU İÇİN CANKURTARANLARIMIZ UYARIYORLAR"

Özlem Gökalp vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, "Çocukluğumdan beri tüm yaz tatillerimi burada geçiriyorum. Her zaman sevdiğimiz ancak Karadeniz olduğu için dikkat edilmesi gereken bir yer burası. Burası Karadeniz olduğu için cankurtaranlarımız uyarıyorlar. Kurallara uyduğumuz takdirde herkesin sağlıklı bir tatil geçireceğine inanıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şileDenizSahil
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