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Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2021 Perşembe 08:57
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Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 40 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek. 

İşyeri, park alanı, sosyal tesis, kahvehane, depo, ATM alanı vb. nitelikteki 40 adet taşınmazın kiralanmasına ilişkin ihale, 16 Eylül 2021 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: 2 Kat: 1 adresindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ofisinde bedelsiz olarak görülebilecek ve temin edilebilecek. 

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.09.2021 09:01
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