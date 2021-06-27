'Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altında'

DENİZLİ

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, "Denizli Merkezefendi ilçesi Gebedere mevkinde saat 14:30’da çıkan orman yangınına 14:45’de arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptı. 7 helikopter, 32 arazöz, 5 dozer ve 200 orman personelimizle müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor. Ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

2,5 SATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Denizli'deki ormanlık alanda çıkan yangına sarp arazi nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çekti. Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangına karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi, yangın söndürme ekipleri, havadan da 4 helikopterle müdahale edildi. Alevler, 2,5 saatlik çaba sonucu söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, 5 hektarlık çam ormanı zarar gördü.