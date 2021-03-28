Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar

Denizli 7. İcra Dairesi, Honaz’da satılmasına karar verilen taşınmazları açık artırma ile satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Denizli İl, Honaz İlçe, 244 Ada, 11 Parsel, AKBAŞ Mahalle/Köy, Körce Mevkii, Taşınmaz tapuda Tarla vasfıyla kayıtlı taşınmaz Denizli ili Honaz ilçesi Akbaş mahallesi Körce mevkii içerisinde 1.603,72 m2 taşınmaz 15.652,31 TL,

Denizli İl, Honaz İlçe, 168 Ada, 28 Parsel, AKBAŞ Mahalle/Köy, Akoluk Mevkii, Taşınmaz tapuda Tarla vasfıyla kayıtlı 1.302,71 m2 taşınmaz ise 10.604,06 TL

Denizli İl, Honaz İlçe, 245 Ada, 5 Parsel, AKBAŞ Mahalle/Köy, Körce Mevkii, Taşınmaz tapuda Tarla vasfıyla kayıtlı 4.487,24 m2 taşınmaz 43.795,46 TL

Denizli İl, Honaz İlçe, 126 Ada, 8 Parsel, AKBAŞ Mahalle/Köy, Soğanlık Mevkii, Taşınmaz tapuda Tarla vasfıyla kayıtlı 1.449,20 m2 taşınmaz 14.144,19 TL kıymeti ile Denizli 7. İcra Dairesi tarafından açık artırma suretiyle satılacak olup ihaleye katılacaklar ayrıntılara buradan ulaşabilir.