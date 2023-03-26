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Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'nın 8 ilçesinde ders zili yarın çalacak

Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim depremden 49 gün sonra başlıyor.

26 Mart 2023 Pazar 14:00
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Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'nın 8 ilçesinde ders zili yarın çalacak

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'nın 8 ilçesinde eğitim öğretime yarın başlanacak.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da okulların açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremde hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak.

"Konteyner kentlerde her kademede eğitime devam ediyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 8 ilçede eğitim öğretime 27 Mart Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

Belirlenen ilçelerdeki okulların sağlam olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"İnşallah 5 ilçemizde ise peyderpey eğitimi başlatacağız. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinin köy kısımlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız bilgiye göre okullarımız sağlam, öğrencilerimiz de bir yere gitmemiş, inşallah onları da önümüzdeki hafta itibarıyla planlayarak yavaş yavaş kademe kademe açmaya başlayacağız. Yeşilyurt merkezde özellikle okullarımızın hasar durumları var veya sağlam okullarda vatandaşlarımız kalıyor. Onlar için de konteynerler üzerinden eğitimlerimize başlayacağız ki şu an zaten konteyner kentlerimizde anaokulundan tutun 12. sınıf öğrencilerine kadar tüm kademelerde eğitim veriyoruz. Konteyner kentlerde okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar her kademede eğitime devam ediyoruz. Bunun sayısını inşallah arttırmaya çalışacağız."

Özdemir, büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatarak, kent merkezindeki sağlam okullarda kalan vatandaşların bulunduğunu ifade etti.

"Öğretmen arkadaşlarımıza konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz"

Hatice Özdemir, şunları kaydetti:

"Sağlam binalarımızda yüz yüze eğitimlere başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı aradık Arapgir ve Arguvan'da öğretmen arkadaşlarımızın birçoğu orada oturuyor zaten. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda öğretmenlerimizin barınması için konteyner almıştık. Gelenlere orada barınmaları için ortam hazırlıyoruz. Kurulacak konteyner kentlerde öğretmen arkadaşlarımıza barınmaları için konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz. Uzun soluklu bir süreç ama üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DepremMalatyaDers Zili
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