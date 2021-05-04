DERYA KANUNLARI KANUNLAR GİBİ DÖNDÜ

HABER: SEDAT SARIKAYA

Sözü ve müziği Emrah Karakuyu, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök imzalı "Kanunlar Gibi" şarkısına Aytekin Yalçın yönetmenliğinde klip çekildi.

Derya Uluğ; 2 ay boyunca klip için özel diyetisyen ve spor hocasıyla kampa girdi. Eş zamanlı olarak dans hocasıyla haftada 4 gün sıkı bir tempoyla dans çalıştı. Karbonhidrat, süt ve süt ürünleri, ekmek asla tüketmeyen Derya Uluğ, klip hazırlığında da kendi kanunlarını yazdı.

Derya Uluğ, "Kanunlar Gibi" single çalışması DMC etiketi ile 30 Nisan Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı