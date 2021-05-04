Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1424
ALTIN
477.442
DOLAR
8.3217
STERLİN
11.5328
EURO
10.0036
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...

DERYA KANUNLARI KANUNLAR GİBİ DÖNDÜ

Derya Uluğ, 2 yıllık bir aradan sonra yeni bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Mayıs 2021 Salı 15:46
0 Okunma
DERYA KANUNLARI KANUNLAR GİBİ DÖNDÜ

HABER: SEDAT SARIKAYA

Sözü ve müziği Emrah Karakuyu, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök imzalı "Kanunlar Gibi" şarkısına Aytekin Yalçın yönetmenliğinde klip çekildi.

Derya Uluğ; 2 ay boyunca klip için özel diyetisyen ve spor hocasıyla kampa girdi. Eş zamanlı olarak dans hocasıyla haftada 4 gün sıkı bir tempoyla dans çalıştı. Karbonhidrat, süt ve süt ürünleri, ekmek asla tüketmeyen Derya Uluğ, klip hazırlığında da kendi kanunlarını yazdı.

Derya Uluğ, "Kanunlar Gibi" single çalışması DMC etiketi ile 30 Nisan Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Derya UluğOzan Bayraşa ve Asil Gök imzalı Kanunlar Gibi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çataklı: Nisanda 115 terörist etkisiz hale getirildi
Çataklı: Nisanda 115 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans