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Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:18
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Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı arifesinde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Hamamönü'ndeki Tacettin Dergahı'nda bulunan, partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakıp, Kur’an-ı Kerim okuyan ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu'nu rahmetle minnetle ve şükranla andıklarını belirtti. Türk ve İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten Destici, "Şimdiden vatandaşlarımızın kesecekleri kurbanlarının kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bayramın her bir Müslüman kardeşimiz, ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam dünyası için hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün gayemiz yeryüzündeki tüm mazlumların mazlumiyetinin sona ermesi ve insanca bir yaşam hakkına kavuşabilmeleri yönündedir" diye konuştu.

20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü törenlerine katılacağını belirten Destici, "Gece şafak nöbetinde olacağız. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizle birlikte bu zaferin sevincini hep birlikte yaşayacağız. Öncelikle Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47'nci yıl dönümünde bu zaferi kazanan milletimizi tebrik ediyorum; şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizin hala birçoğu hayatta; onları minnetle şükranla ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Pandemi koşullarının devam ettiğini kaydeden Destici, herkesin kendisini mutlaka koruması gerektiğini söyledi. Pandemi tamamen pandemi bitmiş gibi hayatın sürdürülmemesi gerektiğini belirten Destici, vaka sayılarının yavaş yavaş yukarı doğru seyrettiğini, bunun olmaması için de herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiKurban Bayramı ArifesiMuhsin Yazıcıoğlu
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