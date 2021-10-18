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Dev platform, Çanakkale Köprüsü altından özel planlama ile geçirilecek

130 metre yüksekliğindeki platform, Çanakkale Köprüsü altından özel planlama ile geçirilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 12:17
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Dev platform, Çanakkale Köprüsü altından özel planlama ile geçirilecek

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde taşıdığı 130 metre yüksekliğindeki platform, 15-20 saat sürecek operasyonun ardından, en yüksek yeri 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından ayakları 60 metre derinliğe indirilerek geçirilecek.

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Silivri'ye giden Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, üzerinde taşıdığı 130 metre yüksekliğe sahip platform ile birlikte saat 08.15'te Ege Deniz'inden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri eşlik etti. 

PLATFORMUN AYAKLARI SUYA BATIRILACAK

130 metre yüksekliğe ulaşan platform, yarın özel bir planlama ile en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilecek. Bugün Gocukburnu, Suluca köyü açıklarında bekletilecek olan 'Albatross' isimli geminin bir bölümü suya batırılacak, taşıdığı Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform ise suya indirilecek. Bu operasyonun 15-20 saat kadar sürmesi bekleniyor. 

Ayakları yaklaşık 60 metre derinliğe batırılıp, air draftı da 67 metre yükseklikte olacak şekilde ayarlanacak platformun Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek 1915 Çanakkale Köprüsü altından emniyetli bir şekilde geçişi sağlanacak. Platformun, Silivri'deki BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dev PlatformÇanakkale Köprüsü
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