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Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak

11 Ekim 2022 Salı 14:27
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Devlet Demir Yolları Genel Mdürlüğüne 4 engelli daimi işçi alınacak olup adayların ilanda yer alan hususları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.10.2022 14:32
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