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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
30 Aralık 2021 Perşembe 10:44
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden kurumun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere toplam 70 (yetmiş) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Başvurular; 17 Ocak 2022 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 28 Ocak 2022 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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