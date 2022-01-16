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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Ocak 2022 Pazar 11:16
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 17/01/2022-31/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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