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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel alacak

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:25
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 121 Sözleşmeli Personel alacak.

Başvurular elektronik ortamda ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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