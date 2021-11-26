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DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2021 Cuma 11:16
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DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 11 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 50 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak. Başvurular 1-13 Aralık 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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