DHMÄ°, EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™nÄ±n kapasite artÄ±rÄ±mÄ±na iliÅŸkin ihale dÃ¼zenleyecek

ilan.gov.trâ€™de yer alan ilana gÃ¶re; Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™nÄ±n kapasite artÄ±rÄ±mÄ±na yÃ¶nelik ilave yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yapÄ±mÄ± ile Ä°Ã§/DÄ±ÅŸ Hatlar, CIP, Genel HavacÄ±lÄ±k, Terminalleri ve mÃ¼temmimlerinin iÅŸletme haklarÄ±nÄ±n kiralanmak suretiyle verilmesine iliÅŸkin ihaleye Ã§Ä±ktÄ±.

SÃ¶z konusu iÅŸe ait ihale 20 AralÄ±k 2022 gÃ¼nÃ¼ saat 10.00â€™da DHMÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±nda bulunan 1. Kat Konferans Salonunda Ä°hale Komisyonunca istekliler ve kamuoyu huzurunda kapalÄ± teklif aÃ§Ä±k artÄ±rÄ±m usulÃ¼ne gÃ¶re yapÄ±lacak.



Ä°haleye katÄ±lmak iÃ§in ihale dosyasÄ±nÄ±n KDV Dahil 150.000 TL bedel mukabilinde satÄ±n alÄ±nmasÄ± ve buna dair makbuzun teklif dosyasÄ± iÃ§erisinde ibrazÄ± gerekmektedir. Ä°stekliler ihaleye iliÅŸkin dosyayÄ±, DHMÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ–Ä° Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°hale Ä°ÅŸleri Tahakkuk ve Tarifeler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bedelsiz olarak gÃ¶rebilir. Kiralamaya teklif verecek Ä°steklilerin kiralama dokÃ¼manÄ±nÄ± teklif verme tarihinden 3 gÃ¼n Ã¶ncesine kadar satÄ±n almasÄ± zorunlu olup, buna iliÅŸkin makbuz aslÄ±nÄ±n/dekontunun "DÄ±ÅŸ zarf" belgeleri arasÄ±nda Ä°dareye ibrazÄ± ÅŸarttÄ±r.



Ä°hale metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.