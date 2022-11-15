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DHMÄ°, Hava Trafik KontrolÃ¶rÃ¼ alacak

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 11:47
DHMÄ°, Hava Trafik KontrolÃ¶rÃ¼ alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 20 Asistan Hava Trafik KontrolÃ¶rÃ¼ ve 40 Stajyer Hava Trafik KontrolÃ¶rÃ¼ istihdam edecek.

PozisyonlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 10 katÄ± kadar aday KPSSP3 puanÄ± en yÃ¼ksekten baÅŸlamak Ã¼zere bilgisayar destekli seÃ§me sÄ±navÄ±na veya yazÄ±lÄ± sÄ±nava Ã§aÄŸrÄ±lacak. BaÅŸvurular 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri arasÄ±nda e-Devlet Ã¼zerinde Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ - Kariyer KapÄ±sÄ± Kamu Ä°ÅŸe AlÄ±m ve Kariyer KapÄ±sÄ± https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

AdaylarÄ±n talep edilen bÃ¼tÃ¼n belgeleri sisteme eksiksiz yÃ¼klemeleri gerekmektedir. Åžahsen ve posta yoluyla baÅŸvurular kabul edilmeyecek.

Ä°lanÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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