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Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Mart 2022 Salı 15:54
Dicle Üniversitesi İç Denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversite 1 (bir) adet iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır. Adaylar müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında (22.03.2022) Üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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