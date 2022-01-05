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Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
05 Ocak 2022 Çarşamba 13:39
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Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Dicle Üniversitesi’nin ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 14.01.2022 olup, başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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