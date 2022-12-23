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Didim'de otel satış ihalesi

23 Aralık 2022 Cuma 13:41
Didim'de otel satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aydın'ın Didim ilçesinde 41.655 metrekare alanda kurulu 13 bloktan oluşan 322 odalı otel kompleksi, açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Fevzipaşa Mahallesi Kumlu Caddesi ile Sahil arasında bulunan otel Didim merkeze 16 kilometre uzaklıktadır. Otel Akbük Körfezinde bulunmakta olup, yanında 4 ve 5 yıldızlı oteller bulunmaktadır.

Otelin birinci artırma başlangıç tarihi 8 Şubat 2023, bitiş tarihi ise 15 Şubat 2023 tarihidir. Muhammen bedeli 189 milyon 318 bin 492 Türk Lirasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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