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Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor

Dinek Dağı kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletilmesi işleri ihale ile kiralanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 13:13
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Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek. 

İhale, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Cadddesi No: 30 Yahşihan-KIRIKKALE adresinde yapılacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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