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Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak

10 Şubat 2023 Cuma 13:47
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitenin ilanda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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