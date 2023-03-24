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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şanlıurfa'daki selle ilgili, "Nedenleri de araştırılıp gereken tedbirler alınacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

24 Mart 2023 Cuma 14:36
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da
Şanlıurfa

Bakan Çavuşoğlu, selden etkilenen Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret ederek, Vali Salih Ayhan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısına katıldı.

15 Mart'ta yaşanan selden Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri de gezen Çavuşoğlu, vatandaşlarla görüştü.

Çavuşoğlu, Süleymaniye Mahallesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sel ve taşkın sonucu suyun metrelerce yükseldiğini, suların çekilmesinin ardından da bölgenin yaklaşık 1 metre yüksekliğinde çamur ve moloz altında kaldığını anlatan Çavuşoğlu, sorunların giderilmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, olayın hemen sonrasında bölgeye geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız da depremde kurulan koordinasyon merkezi de isabetli çalışmalar yaptı. Gereken müdahaleler yapıldı. Görülmemiş bir yağmurdu. Şimdi görüyoruz, yaralar sarılıyor, kaldırımlar düzeltiliyor, esnafımıza ödemeler yapılmış. Bu sabah arkadaşlarımız sabah valilikte bilgi verdiler bununla ilgili de. Sonuçta bir afet, vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasarlarını gidermek devletimizin görevi. Biz de bugün Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Dün akşam da yurtlarda kalan depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik."

Çavuşoğlu, kentteki temasları kapsamında kanaat önderleriyle de buluştuğunu dile getirdi.

Kent merkezindeki derelerle ilgili bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Elbette her afetten, her yaşanılandan ders çıkarılır. Bu afetin sebebi biraz da 1 yılda yağan yağmur 2 günde yağdı. Bu yine de olabilir. Bizim Kumluca, Fenike ve Demre'yi de etkileyen sel felaketimiz olmuştu. Orada derelerle ilgili hemen çalışmalar başlatıldı. Hemen gerekli çalışmalar başlamıştı. Burada da DSİ başta olmak üzere uzmanların da görüşünü alarak gereken yapılacaktır. Bu sel afetiyle ilgili nedenleri de araştırılıp gereken tedbirler alınacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluSelŞanlıurfa
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