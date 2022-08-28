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Dışişleri: Kosova- Sırbistan arasındaki uzlaşıdan memnuniyet duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda varılan uzlaşıdan memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

28 Ağustos 2022 Pazar 15:33
Dışişleri: Kosova- Sırbistan arasındaki uzlaşıdan memnuniyet duyuyoruz

ANKARA,(DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında varılan uzlaşıya ilişkin, "Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Taraflar arasında, başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını umuyoruz. Hatırlanacağı üzere, kimlik kartları ve plaka konusundaki uygulamalar nedeniyle 31 Temmuz'da Kosova'nın kuzeyinde bir gerginlik yaşanmış; daha sonra, Kosova tarafı hayata geçireceği uygulamaları 30 gün süreyle ertelemişti. Sayın Bakanımız da gerginliğin azaltılmasını teminen 31 Temmuz'da hem Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı hem Sırbistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş; ardından ülkemizce taraflara itidal çağrısı yapılmaya devam edilmişti" denildi.

Türkiye'nin, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına vediği önemin vurgulandığı açıklamada, "Türkiye, bir Balkan ülkesi olarak, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına özel önem vermekte ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve bu yöndeki girişimleri desteklemektedir. Türkiye bundan sonra da bölgede barış ve istikrar yönündeki çabalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi. (DHA)

DHA

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