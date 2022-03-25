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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2022 Cuma 16:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, beraberinde Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte Çankaya'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi Cuma hutbesi irat eden Erbaş, çıkışta açılışa katıldı. Erbaş, Türkiye'de şu an itibariyle 90 bin camide minarelerin yükseldiğini belirterek, "Bu vatanımız için en büyük hazinedir, kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Her camimizin bitişiğinde 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ediyoruz. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza İslam, peygamber, sevgi, saygı, dürüstlük, evrensel değerler dediğimiz bu değerleri küçük yaşta çocuklarımıza öğreteceğiz. Ayşe Hatun Camisi de o kadar güzel yakışmış ki bu mahalleye, hem minarelerinin muhteşemliğiyle, hem mimarisinin muhteşemliğiyle gençleri bol olacak" dedi. Yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. 

DHA

Son Güncelleme: 26.03.2022 19:01
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı ErbaşAyşe Hatun CamisiAçılış
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