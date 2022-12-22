Diyanet İşleri Başkanlığı 6.200 din görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alınacak.



Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022-06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.



İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.