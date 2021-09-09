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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2021 Perşembe 11:10
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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere Prodüktör, Kameraman, Montajcı, Ses, Ses Kayıtçısı, Yönetmen, Spiker ve Işıkçı kadrolarına 30 personel alımı yapacak.

Adaylar 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklar. Adayların ön başvurularını onaylatmak için herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Merkez Teşkilatındaki kadrolara ilişkin ayrıntıları görüntülemek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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