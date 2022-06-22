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Diyarbakır'da 'Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2022 Çarşamba 12:06
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 950 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan 950 personel görev aldı. Operasyonda şu ana kadar 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 su motoru, 1 dalgıç pompa, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilo kimyasal madde, 1 ateşleme anahtarı, 2 elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka18 Narko Terör OperasyonuDiyarbakır
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