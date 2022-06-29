Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.490,24
ALTIN
975,75
DOLAR
16,68
STERLİN
20,33
EURO
17,51
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim...
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli...
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...

Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 09:55
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-19 Narko Terör Operasyonu' başlatıldığını, ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando özel operasyon timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1017 personel görev aldı. 

86 NOKTA TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma özel harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilo kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 su motoru, 100 metre elektrik kablosu ve 5 pil bloku ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka19 Narko Terör OperasyonuDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok
Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı
Tatil için gelen gurbetçilerin Kapıkule'den girişleri başladı
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans