DiyarbakÄ±r'da 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-3 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

ANKARA - Ä°Ã§iÅŸleriÂ BakanlÄ±ÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r'da 1006 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-3 Åžehit Jandarma YÃ¼zbaÅŸÄ± Fuat OÄŸuzcan Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilk gÃ¼n, 3 ton 768 kilogram toz ve kubar esrar, 477 bin 500 kÃ¶k skunk ve 170 bin 800 kÃ¶k kenevir ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla DiyarbakÄ±r'da 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-3 (DiyarbakÄ±r-Lice Ulucak-Yorulmaz) Åžehit Jandarma YÃ¼zbaÅŸÄ± Fuat OÄŸuzcan Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, jandarma komando Ã¶zel operasyon, jandarma Ã¶zel harekat, komando ve gÃ¼venlik korucu timlerinden oluÅŸan 1006 personel gÃ¶rev aldÄ±.



Operasyonun ilk gÃ¼nÃ¼nde, DiyarbakÄ±r Lice ilÃ§esi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kÄ±rsalÄ±nda arazi arama tarama faaliyeti yapÄ±ldÄ±. Bu kapsamda 58 farklÄ± noktada; 1 ton 688 kilo toz esrar, 2 ton 80 kilo kubar esrar, 477 bin 500 kÃ¶k skunk ve 170 bin 800 kÃ¶k kenevir ele geÃ§irildi.



Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ OperasyonlarÄ±'nÄ±n halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸi belirtildi.