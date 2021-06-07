Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1446
ALTIN
522.297
DOLAR
8.6192
STERLİN
12.1543
EURO
10.4784
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonunda 33 tutuklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Haziran 2021 Pazartesi 12:01
0 Okunma
Diyarbakır'daki narko-terör operasyonunda 33 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 'Eren-2' operasyonu kapsamında narko-terörizmin finansmanına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Eren-2' operasyonunda, narko-terörizmin finansmanına yönelik 26 Mayıs'ta operasyon başlatıldı. Uyuşturucudan elde ettikleri gelirle teröre fon sağladıkları tespit edilen 34 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Narkoterör OperasyonuDiyarbakırEren2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı
Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans