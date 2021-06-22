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Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2021 Salı 11:31
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Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Narko-terör' operasyonu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretinde elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 5 ilde 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde 'Narko-terör finans-2' operasyonu başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 1200 personelin katılımıyla 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Narkoterör OperasyonuDiyarbakır
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