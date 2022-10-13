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DMO Müfettiş Yardımcısı alacak

13 Ekim 2022 Perşembe 15:21
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklar. Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapılacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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