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Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

18 Kasım 2022 Cuma 13:57
Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kış ödemelerinin başladığını ve 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerinin başladığını belirterek, "Kış dönemine ilişkin başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca (SYDV) hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

'Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Yanık, "Başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek" açıklamasında bulundu. 

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME

'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak. Ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Bu kapsamda, hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

Hanelerin doğal gaz desteğinden yararlanılabilmesi için başvuru sahibinin; Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYDV tarafından hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleriDerya Yanık
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