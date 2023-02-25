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Doğuş Üniversitesi 5 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

25 Şubat 2023 Cumartesi 16:48
Doğuş Üniversitesi 5 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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