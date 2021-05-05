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Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:04
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Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitesi birimlerine  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre ilanda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği  ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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