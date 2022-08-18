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Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak

18 Ağustos 2022 Perşembe 15:20
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Dokuz Eylül Üniversitesi  birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 02.09.2022 olup, başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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