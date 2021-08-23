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DSİ'den personel alımı

DSİ'den personel alımı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
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DSİ'den personel alımı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya Sürekli İşçi alımı yapacak.

Personel alım ilanı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün yayında kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.08.2021 13:08
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