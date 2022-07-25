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DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alacak

25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:35
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; DSİ Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. İlan yayın gününden sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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