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Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:26
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Sınav, Düsseldorf / Almanya Federal Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Başvurular 3 Ağustos 2022 Çarşamba TSİ 10:00 ile 19 Ağustos 2022 Cuma TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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