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Düzce’de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Alemdar Sokak’ta bulunan 3 katlı bina sabah erken saatlerde yıkıldı.

27 Kasım 2022 Pazar 14:00
Düzce’de acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı

DÜZCE (DHA)

Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı görevlileri il genelinde hasar tespit çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda 43’ü acil yıkılması gereken, toplam 478 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilip, yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Düzce kent merkezinde, Alemdar Sokak’ta acil yıkım kararı verilen 3 katlı binanın yıkımına sabah saatlerinde başlandı.

Yıkım sırasında toz olmaması için ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binaya su tuttu.

Gün içinde ve ilerleyen günlerde acil yıkım kararı verilen diğer 42 binanın sırayla kontrollü bir şekilde yıkımına başlanacağı bildirildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DüzceAcil Yıkım KararıBinaDeprem
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