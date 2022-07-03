EDİRNE, (DHA)

Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü

Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.

Edirneden 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbula götürüldü

Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.