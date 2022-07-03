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Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul’dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi’nden yola çıkarıldı.

03 Temmuz 2022 Pazar 17:18
Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü

EDİRNE, (DHA)

Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü

Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere  kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi. 

Edirneden 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbula götürüldü

Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.

DHA

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Edirneden 363 Afgan Göçmen ülkelerine Gönderilmek üzere İstanbula Götürüldü
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