Ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurlu

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Celsede okunan ek bilirkişi raporunda müteahhit Çetin Doğan ve fenni mesul firari Bedriye Işıldak asli, yapı sürveyanı Gündüz Uysal ve statik betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın tali kusurlu olduğu belirtildi.



Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



EK BİLİRKİŞİ RAPORU OKUNDU



Davaya, bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen celsede Dokuz Eylül Üniversitesi'nden istenen ek bilirkişi raporunun ulaştığını söyledi. Ek raporda, Doğanlar Apartmanı B Blok binasında, statik projede öngörülen beton sınıfının sağlanmaması, etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeni ile ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için gerekenler yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı müteahhidi Çetin Doğan'ın ve denetleme işinin teknik ve idari gereklerini yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.



Raporda, yapının yıkılmasında yapı sürveyanı Gündüz Uysal ve yapı betonarme projesinin 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre değerlendirildiğinde, yapının yıkılmasında betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın ise tali kusurlu olduğunun altı çizildi.



TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sanık Mehmet Sedat Boyacı, "Benim yaptığım tüm projeler yetkililer tarafından incelenmiştir. Hiçbir projemde kusur yoktur" dedi.



Sanık Çetin Doğan ise, "Depremden 2 gün sonra gözaltına alındım ve 15 aydır tutukluyum. 2 çocuğumu kaybettim. 66 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Kaçma şüphem de yok" ifadelerini kullandı.



Duruşmada söz alan Gültekin Uysal'ın avukatı Hacı Hakan Ağcakanat da müvekkilinin beraatini talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 28 Mart 2022 tarihine erteledi.