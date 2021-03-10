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Elazığ'da, 215 asker Afrin'e dualarla uğurlandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan Serdarlar Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 215 özel harekat personeli, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak gitmek çin Suriye'nin Afrin kentine dualarla uğurlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2021 Çarşamba 13:46
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Elazığ'da, 215 asker Afrin'e dualarla uğurlandı

ELAZIĞ - Kovancılar ilçesindeki Serdarlar Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 215 personel, Barış Pınarı Harekatı'nda görev değişimi yapmak için Suriye'nin Afrin kentine uğurlandı. Uğurlama törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu. 

Törende konuşan Vali Erkaya Yırık, askerlere görevlerinde başarılar dileyerek, "Dünyadaki tüm mazlum milletler, Müslümanlar, gayrimüslimler bu milletten hep iyilikler, yardımlar beklemektedirler. Eğer bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Misak-ı Milli değil, bizim sınırlarımız Afrin'den başlar. Bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Somali'den başlar. Bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Karabağ'dan başlar ve orada mazlum milletler Türkler gelmiş, Türkler gelmişse kurtulduk derler. Biz kurtuluşu götüren bir milletiz. Allah gücünü artırsın, Allah her türlü musibetlerden, belalardan sizleri kazalardan korusun ve esirgesin inşallah. Dualarımız sizlerle" dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız ise şunları söyledi:

"Sizleri bugün Suriye görev gücü kapsamında ülkemizin güneyinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmek, o bölgedeki halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Suriye'ye, Afrin'e göndereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleri ile barışı desteklemeye, terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam etmektedir. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun komandolar. Allah'a emanet olun"

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığTürk AskeriAfrinDualar
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