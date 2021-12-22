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Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:11
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Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifte 317 milletvekilinden 294'ü kabul, 1 ret, 21 çekimser oy kullandı. Teklifle fikir ve sanat eserlerinin korunmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Buna göre; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan teknolojik yöntemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar, reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmeti sunanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. 

Kanun teklifi ile elektrik faturalarında bulunan yüzde 2'lik TRT payı da kaldırıldı.

Elektrikli araçların şarj istasyonlarının ruhsatlandırma, kurulum ve işletmesine yönelik esaslar belirlendi. Yeni düzenlemeyle elektrikli araç kullanıcılarının hakları güvence altına alındı. Piyasadaki denetim ve işleyişle ilgili de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu olacak.

Düzenlemeyle birlikte korsan maç yayınları da engellenecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek. Korsan yayınların tespiti için TFF bünyesinde özel bir birim kurulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elektrik FaturalarıTRT Payı
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