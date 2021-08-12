Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1410.87
ALTIN
485.05
DOLAR
8.6016
STERLİN
11.9687
EURO
10.1312
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31...
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım...
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...

Emet Belediyesinden kiralık otel

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
0 Okunma
Emet Belediyesinden kiralık otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Emet Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan oteli 20 yıllığına kiraya veriyor. 

Hamam Mahallesinde bulunan 89 bin 972 metrekare arazi üzerinde kurulu 196 yataklı otelde; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet apart daire, yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanında 4 adet dükkan, halı saha, basketbol, voleybol ve tenis kortu, açık çay bahçesi, çim saha ile açık termal sulu havuz bulunuyor. 

Kiralama ihalesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Emet Belediyesi Meclis odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhalenin aylık muhammen kira bedeli 60 bin TL olarak açıklandı. 

İhale metni için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan
Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans