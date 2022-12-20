En İyi Bolu Termal Otelleri

Türkiye; yaz ve kış turizminde olduğu kadar sağlık turizminde de bir hayli başarılı olan bir ülkedir. Sağlık turizmi denildiği zaman akla ilk olarak termal oteller gelir. Ülkemizde çok sayıda termal otel vardır. İnsanlar; termal otellere giderek birçok hastalıklarına çare bulabilirler. En iyi termal otellerin Afyon sınırları içerisinde bulunduğu düşünülür. Fakat, Bolu’da da her bir detayına hayran kalacağınız türden termal oteller mevcuttur. Yazımız sayesinde Bolu termal otel seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz. O halde başlayalım!

Bolu’da Nerede Kalınır?

Güzel bir tatil yapmak, dinlenmek ve yenilenmek sizin de hakkınız! Bu noktada, neden Bolu’ya gitmeyi düşünmüyorsunuz? Bolu; hem kış hem de yaz tatili için ideal bir yerdir. Bilhassa Abant Gölü’nde yürüyüş yapmak ve bu doğa harikasının eşsiz manzarasına tanıklık etmek harika bir seçenek olacaktır. İnsanlar; Bolu termal otelleri sayesinde dinlenme ve termal sular ile çeşitli rahatsızlıklarına çare bulma şansına erişirler. En iyi Bolu termal otel alternatifleri şu şekilde özetlenebilir:

Bolu Termal Otel : Şehir merkezine yakın olmasının yanı sıra dört yıldızlı bir konaklama seçeneği olarak dikkat çeker. Bebek ve çocuk dostu bir oteldir. Hatta, çocuklu ailelerden bir çocuk için konaklama ücreti dahi alınmaz. Ayrıca, havuzlu otel kategorisinde olduğunu ifade etmeliyiz.

: Şehir merkezine yakın olmasının yanı sıra dört yıldızlı bir konaklama seçeneği olarak dikkat çeker. Bebek ve çocuk dostu bir oteldir. Hatta, çocuklu ailelerden bir çocuk için konaklama ücreti dahi alınmaz. Ayrıca, havuzlu otel kategorisinde olduğunu ifade etmeliyiz. Narven Termal Kasaba: Beş yıldızlı Bolu termal otelleri arasındadır. Tıpkı Bolu Termal Otel gibi bir çocuktan konaklama ücreti almamasıyla göz doldurur. Yılbaşı tatili için ideal bir konaklama seçeneğidir. Ayrıca, toplantı ve konferans gibi etkinlikler için de uygun bir yer oluşuyla dikkat çeker.

arasındadır. Tıpkı Bolu Termal Otel gibi bir çocuktan konaklama ücreti almamasıyla göz doldurur. Yılbaşı tatili için ideal bir konaklama seçeneğidir. Ayrıca, toplantı ve konferans gibi etkinlikler için de uygun bir yer oluşuyla dikkat çeker. Sarot Termal Park Resort & SPA: Beş yıldızlı bir diğer otel olmakla beraber yarım pansiyon konsepti ile hizmet verir. İslami hassasiyetler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bir başka deyişle, muhafazakar Bolu termal otel seçenekleri arasındadır. SPA merkezi ile de farkını belli eder.

seçenekleri arasındadır. SPA merkezi ile de farkını belli eder. Garden Termal Otel: Oda kahvaltı konsepti ile hizmet veren bir otel olmakla beraber iki çocuğun ücretsiz bir şekilde konaklayabileceği bir yerdir. Bebek dostu bir oteldir. Bünyesinde SPA merkezi ve birden çok havuz seçeneği bulundurur.

Borvo Thermal Resort & SPA: Üç yıldızlı Bolu termal otel seçenekleri arasındadır. Aileler için uygun bir seçenek olduğunu ifade etmeliyiz. Birden çok havuz seçeneğini barındırmasıyla dikkat çeker.

Termal Otel Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Termal otellerin farklı özellikleri mevcuttur. Her şeyden önce, bu otellerin bünyesindeki termal sular; farklı hastalıklara iyi gelir. Bu noktada, Bolu termal otel arayışında olanlar; rahatsızlıklarına uygun bir tedavi vaat eden otelde konaklamayı tercih etmelidirler. Bunun yanı sıra, su sıcaklığı da araştırılmalıdır. Gereğinden fazla sıcak bir suda duş almak; kalp krizi riskini ortaya çıkarabilir. Ayrıca, otelin sauna, Türk hamamı, çamur banyosu gibi imkanlarının olup olmadığı da araştırılmalıdır.