Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 16 Destek Personeli, 3 Teknisyen ve 6 Büro Personeli alınacak.

Başvurular, 1 Mart 2023 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 15 Mart 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



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