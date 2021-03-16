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‘Engelim Özgürlüğüme Engel Değil’ Projesi hızla devam ediyor!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2021 Salı 16:13
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‘Engelim Özgürlüğüme Engel Değil’ Projesi hızla devam ediyor!

HABER: ASLAN SAYIM

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu’nun ‘Engelim Özgürlüğüme Engel Değil’ projesi tüm hazırlıklarını bitirerek Hürriyet Cemal ÖZKAYNAK başkanlığında 14 Ocak 2021 tarihinde start almıştı…

Federasyonun amacı; Bir engelli birey ile bir engelsiz ebeveynin Kültür ve Sağlık Turizmi turları düzenleyerek farkındalık yaratmak. 

Projenin ilk turu; 14.01.2021 tarihin de İstanbul dan engelli bireyler, sanatçılar ve basın gurubunu Ankara’ya götürüldü. Ankara’dan da diğer engelli bireylerin de katılımıyla proje başlamıştı. 

Projenin ikinci turu; Genel Başkan Hürriyet Cemal Özkaynak liderliğinde, 12.03.2021 tarihin de Bitlis’te elim Helikopter kazasında verdiğimiz 11 şehidimiz anısına Gökkuşağı Engelli İzciler Kulübü’nün ortak katılımıyla 11 Ağaç dikme töreni ile birlikte, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılı kutlamaları çerçevesinde İstiklal Marşı okunması ile, İstiklal Marşı okuma  yarışmasında birinci olan Özlem Korkmaz’ın İstiklal Marşını okumasının ardından Federasyonun Proje Danışmanı 25-26. dönem Bursa Milletvekili  Bennur Karaburun görüntülü konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı ve projede yer alan engelli çocuklar ile görüştü. İzci grubun, İzci Marşını okumasının ardından tören son buldu.

Genel Başkan Hürriyet Cemal Özkaynak: “Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Dr. Hasan Akgün’e, İBB. Koor. Başk. Hasan Akkuş’a ve  Engelli İzci Grubu Başkanı Bedriye Yılmaz ve ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Çekiç Medya ve Hitit Tour projenin çözüm ortağımızdır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar www.dieef.com ve www.dijitalsinyal.com sitelerin de yayınlanacaktır. Projemize destek veren yönetim kuruluna, proje koortinatörüne, onursal başkana, danışmanıma, çözüm ortaklarına. engelli bireylere, sanatçılara, basın mensuplarına ve proje ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 16.03.2021 16:14
Anahtar Kelimeler:
Engelim Özgürlüğüme Engel Değil Projesi Hızla Devam Ediyor
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