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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2021 Salı 12:06
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Erciyes Üniversitesi tarafından şeker pancarı üretiminde, pancar yaprağında hastalığa neden olan ve şeker miktarını düşüren mantar türlerine karşı kullanılmak üzere ilaç taşıyıcı bir nanoformülasyon, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan stratejik ürünler elde edilmesi adına ilgili kurum, kuruluş veya firmalara inhisari lisanslama yolu ile transfer edilecek.
İstekli kurum, kuruluş ve firmaların, 22 Eylül 2021 tarihine kadar, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine tekliflerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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