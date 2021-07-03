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Erdek Tapu Müdürlüğü’nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı 

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:09
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Erdek Tapu Müdürlüğü’nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı 

 (Balıkesir), (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdek Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar e 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

DHA

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BalıkesirErdekTapuRüşvetOperasyonGözaltıYeni Çağrı
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