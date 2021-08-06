İSTANBUL - Cumhurbaşkın Recep Tayyip Erdoğan, "Yangın mahalline görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çamlıca'daki Çilehane Camii'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfını ziyaret etti. Erdoğan cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, orman yangınlarında son durumun sorulması üzerine, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış vaziyette. 208 orman yangınının 196'sı söndürülmüş durumda, 5 ilde çalışmalar devam ediyor" dedi.



Erdoğan, Azerbaycan'a teşekkür ederek, "İlham Aliyev kardeşimizle 11.15'te bir görüşme yaptık. 600'e yakın yetişmiş itfaiyeci gönderdiler, 'daha da gönderebiliriz' dedi. 100 kadar itfaiyeciyi bugün gönderecekler. 16 amfibi uçak çalışmalara devam ediyor. Ukrayna'dan gelen 5 tane gece görüşü olan uçaklar çalışmaya başladılar. Bununla ciddi bir güç kazanmış olduk" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangın mahalline görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacaktır. Başımıza başka sıkıntılar, Allah korusun yaralanmalar başımıza gelebilir. Onları oraya almayacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Anayasanın 169 maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yani siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi, şahsım üzerinden oranın inşaata açılacağına dair asla böyle bir şey yok, tamamen yalandır. Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka bir sıfatı yoktur. Böyle bir yangında hükümetin nasıl yanında olacağız diyeceğine yangına körükle gidiyor" dedi.